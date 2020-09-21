Yüzüne kızgın yağ döken erkek arkadaşı ceza aldı: 'Bırakın onu, kararı kabul etmiyorum'

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker hakkında karar verildi. Saldırıya maruz kalan kadın ise, "Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu" diye ağladı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, mağdur Kübra Tayfur ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Tuğbanur Aslan, “Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise "Mağdur şikayetten vazgeçti, öldürme suçu açısından buna yönelik bir kastın olmadığı aşikardır" şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker ise "Çok üzgünüm" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan tutuklu sanık Ülker’e 12 yıl hapis cezası verirken, 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan da sanığın 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararı duyan Kübra Tayfur ise "Bırakın onu, kararı kabul etmiyorum" diye mahkemede bağırarak tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı. Tayfur, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.