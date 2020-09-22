Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında 'adli tahkikat' başlatıldı

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini ve sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiği belirtildi.

Açıklamada, sorumlular hakkında derhal adli tahkikatın başlatıldığı bilgisi verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarına yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınadığını belirterek, "Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum.

Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. https://t.co/0vtfoc7tN9 — Vasip Şahin (@vasipsahin) September 22, 2020

​Sağlık Bakanı Koca: Şiddetin ihtimali bile olmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek" ifadelerine yer verdi.