Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülay Uygun açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gülay Uygun'un ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 kişinin asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 kişinin de başsavcılıkça ifadelerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında "Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" dendi.

Ne olmuştu?

Ankara'da Aleyna Çakır'ın şüpheli bir şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğü iddia edilmişti.

Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatılan Gülay Uygun, 17 Eylül'de silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulunmuştu. Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği ifade edilmişti.

​Cesedin bulunduğu yerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümitcan Uygun, annesi hakkında öne sürülen iddialara tepki göstermişti. Ümitcan Uygun, olayı takip eden Müge Anlı'yı hedef alarak "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" demişti.

Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun, 'yüzünde maske takılı halde ve yanında alışveriş çantalarıyla' ölü bulunan annesi Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada Müge Anlı'yı suçladıhttps://t.co/MrM2mn7FAa pic.twitter.com/RKfUbebQ6A — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2020

Ümitcan Uygun’un babası ise eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na çağrı yapan baba Uygun, "O orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. O Allahsız var ya Müge Anlı, Allahsız. Allah onu perişan atsın. Sayın savcılar, Sayın Süleyman Soylu eşimin yanında yazan kelime şu 'Müge Anlı için öldürdüm kendimi.'" diye konuşmuştu.

Ailenin tepkisi ve iddiaları üzerine ertesi gün canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı ise, şunları kaydetmişti:

"Bu yayına başladığımdan beri de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıp 'tan gelecek rapora bağlıdır.

'tan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin . Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleynalar ölsün istemiyorum.

. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleynalar ölsün istemiyorum. Bizim ekibe telefon açıp 'Soruşturma başlatıldı, intihar etti' deniyor. O zaman herkes intihar etsin. Siz de benim hakkımda 'Allahsız' demişsiniz. O zaman ben de gidip intihar edeyim. Bu ne demek? 'Bu işlerin peşini bırakın' demek. Niye bırakalım? Bırakmayacağız."

Müge Anlı: Ekibe 'Soruşturma başlatıldı, intihar etti' deniyor. O zaman herkes intihar etsin. Siz de benim hakkımda 'Allahsız' demişsiniz. O zaman ben de gidip intihar edeyim. Bu ne demek? Bu işlerin peşini bırakın demek. Niye bırakalım? Bırakmayacağızhttps://t.co/OPz7AXxdlb pic.twitter.com/JEHDq3GX7j — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 18, 2020

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