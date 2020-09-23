Dolar/TL'de yeni rekor: 7.70

Gözler yarın açıklanacak faiz kararına çevrilirken dolar/TL'de bugün yeni bir zirve daha geldi. Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini 7.70'in üzerine taşıdı.

Küresel piyasalarda riskten kaçış bir miktar yavaşlasa da yönsüz seyir sürüyor. Yurt içinde ise gözler yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına odaklanmışken dolar/TL'nin de rekorlarla dolu seyri devam ediyor.

Dün 7.67'nin üzerini gören dolar/TL bugün de tarihi seviyelerini 7.7011 ile güncelledi. Aynı dakikalarda euro da 8.9946 seviyesinde işlem gördü.

Küresel ekonomik toparlanma üzerindeki baskılar yatırımcıları tedirgin ederken ABD'de enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler, doların son iki ayın en yüksek seviyelerini görmesini sağladı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre yılbaşından bugüne bakıldığında TL'deki kayıp yüzde 22 ile benzer para birimleri arasında en üst sıralarda bulunuyor.

PPK yön belirleyici olacak

TCMB'nin yarın gerçekleştireceği faiz kararının TL'nin seyri açısından belirleyici olacağı öngörülüyor. Reuters'ın 17 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB'nin politika faizini yüzde 8.25'te sabit tutacağına işaret ediyor. 17 katılımcıdan 14'ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. TCMB'nin politika faizlerini sabit tutmasına karşın sıkılaştırma adımlarını fonlama kompozisyonunu farklılaştırarak devam etmesi bekleniyor.