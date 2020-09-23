Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Stoltenberg, Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.

Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu, sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Erdoğan, Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurguladı.

Erdoğan, istikşafi görüşmelerin gidişatının, Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

Stoltenberg: NATO, diyalog için bir platform oluşturmaktadır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Spoke with President @RTErdogan about the situation in the #EastMed and the ongoing efforts @NATO for military de-confliction to avoid incidents & accidents. Both Turkey & Greece are valued Allies and #NATO is a platform for dialogue. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 23, 2020

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır" ifadesini kullandı.