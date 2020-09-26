Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.