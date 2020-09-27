Çavuşoğlu: Ermenistan yine haddini aştı, yanıtını sahada aldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, "Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can #Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.