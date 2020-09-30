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    Ertuğrul Özkök

    Özkök'ten Ece Üner'e: Kim Kardashian ABD’deki en büyük 'adalet savaşçılarından' biri

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    Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'a yönelik ifadelerine tepki göstererek "Kim Kardashian ABD’deki en büyük 'adalet savaşçılarından' biri, onun ekranda görmediğin böyle bir kaynağı daha var" dedi.

    Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'O kadın sadece bu karede gördüğümüz kadın değil' başlıklı bugünkü yazısında Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'a yönelik, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözlerini yorumladı.

    Özkök, Kardashian'ın hukuk dersi aldığını ve 'adalet savaşçıları'ndan biri olduğunu belirterek, "Ama bil ki onun ekranda görmediğin böyle bir kaynağı daha var. Bu küçültücü ifadeler, korkarım birçok kadının gözünde senin değil, onun tezlerine yardımcı olur" düşüncesini dile getirdi. 

    Özkök, "Kim Kardashian sadece reality şovda gördüğümüz bir kadın değil. Twitter’da 60 milyondan çok takipçisi var. Instagram’daki takipçi sayısı ise dün itibarıyla 189 milyon kişiydi. Yani büyük bir 'influencer'. 'Ne olacak canım bir magazin figürü' deyip geçebilirsiniz. Ama o kadar da değil. Bunu daha önce yazmıştım, bir kere daha tekrar edeyim. Kim Kardashian West şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri... Attığı tweet’lerle, paylaşımlarıyla, ülkesindeki mahkûmların haklarını savunuyor. Bir adalet reformu yapılması için çalışıyor. Beyaz Saray ve Kongre üzerinde epey de etkili oldu... Oxygen’de “Kim Kardashian West: Adalet Projesi” adlı bir belgeseli yayınlandı. Yaşı 39..." ifadelerini kullandı.

    ​Özkök ayrıca, Üner'in ifadelerinin 'Kardashian'ın tezlerine yardımcı olacağını' söyledi ve "Avukat olmak için durmadan hukuk metinleri okuyor. Ayrıca bunu olmak için haftada 18 saat zorunlu olarak bir hukuk kurumunda çalışma şartını da yerine getiriyor. Önümüzdeki günlerde bir hukuk fakültesi öğrencisinin alacağı bütün dersleri almaya hazırlanıyor. Diyeceğim Sevgili Ece, ona kız... Sen de eleştir. Hatta sert dille eleştir. Ama bil ki onun ekranda görmediğin böyle bir kaynağı daha var. Bu küçültücü ifadeler, korkarım birçok kadının gözünde senin değil, onun tezlerine yardımcı olur" dedi.

    Etiketler:
    açıklama, Kim Kardashian, Ece Üner, Ertuğrul Özkök
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