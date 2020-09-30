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    İmamoğlu: Cinsiyet eşitliği masası kurulması için talimat vereceğim

    © DHA / BEYZA NUR GULER
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009301042942332-imamoglu-cinsiyet-esitligi-masasi-kurulmasi-icin-talimat-verecegim/

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KAGİDER üyeleri ile sanal toplantıda bir araya geldi. İBB bünyesinde cinsiyet eşitliği üzerine bir masa kurulması için çalışma arkadaşlarına talimat vereceğini söyleyen İmamoğlu, 1 yılda İBB'de kadın çalışan sayısını yüzde 18, kadın yönetici sayısını yüzde 20 artırdıklarını belirtti.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) sanal toplantısına katıldı.

    Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda ilk konuşmayı yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, İBB yönetiminden beklentilerini sıralayıp, taleplerini dile getirdi. 

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, cinsiyet eşitliği konusunun bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten İmamoğlu da, "Ülkemizde bunun şiddeti, oranı daha yükseklere çıkıyor. Zira temsiliyet, kadının ekonomiye katılımı, sahadaki ve siyasetteki etkinliği konusunda çok gerilerdeyiz. Bu, çok üzücü. Buna eğilmeden, özel bir kısım pozitif ayrımcılıklar yapılmadan bunun düzelme şansı yok” dedi.

    'Kadın hak ettiği yeri bulursa toplum huzurlu olur'

    İstanbul'dan dünyaya örnek uygulamalar geliştirme zorunlulukları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu zorunluluk, en başta toplumun sıhhati ve huzuru için. Kadın, toplumda hak ettiği yeri bulmadığı taktirde, o toplumun huzurlu olacağına ben asla inanmıyorum. Ya da iyi bir ülke, üreten bir ülke olacağına da inanmıyorum. Zira, toplumun yarısı kadın" ifadelerini kullandı. Birçok alanda üstün yetenekli kadınlar olduğunu bildiklerini kaydeden İmamoğlu, "Böylesi bir ortamda, eşitliği sağlayacak mekanizmaları cesurca harekete geçirmek zorundayız” diye konuştu.

    Kurumsal anlamda özellikle kadın yöneticilerin artması konusunda hassas davrandıklarının altını çizen İmamoğlu, "Sadece 1 yılda İBB’de, kadın çalışan sayısındaki artış, 2000 kişi. 11 binden, 13 bine çıktı. Yüzde 18’e yakın bir artıştan bahsediyorum. Kadın yönetici artışı ise yüzde 20. Biz, burada da durmak istemiyoruz. Devam edeceğiz buna özel ilgi ve özel alakayla” bilgilerini paylaştı.

    tekstil - kadın - işçi - fabrika
    © AA / Arşiv
    Rapor: Türkiye'de istihdam edilen kadınların yüzde 41.3'ü kayıt dışı çalışıyor
    Kadın istihdamının kurumsal ciddiyeti ve saygınlığı artırdığına dikkat çeken İmamoğlu, "Kurumumuzu eğer çağdaş bir seviyeye ulaştırmak istiyorsak, bu şarttır diye düşünüyoruz” dedi. İmamoğlu, İBB bünyesinde cinsiyet eşitliği üzerine bir masa kurulması için çalışma arkadaşlarına talimat vereceğini aktardı.

    İmamoğlu, değerlendirme konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. İmamoğlu, kadın istihdamı konusunda 5 yıl sonrası için yaklaşımının ne olacağına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

    "Tabii amacımız, yüzde 50’ye erişmek. Ama yüzde 50’ye erişmek, bu kadar kısa zaman diliminde kolay mı? Elbette zor. Fakat elimizden geleni yapacağız. Şu anda ortaya koyduğumuz istatistikler bile çok kıymetli istatistikler. Bu hızla devam edersek, eminim ki, bence Türkiye’de, hatta dünyada çok sıkı bir orana sahip olacağımızı görüyorum görev dönemimizin sonunda. Bu hem Türkiye’ye hem de dünya çapındaki şehirlere anlatılacak bir motivasyon verisi olacaktır diye de altını çizmek isterim.”

    Etiketler:
    Ekonomi, Cinsiyet eşitliği, İstihdam, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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