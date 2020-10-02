Botoks sonrası ölüme ilişkin davada şüpheli ile avukatının ifadeleri ortaya çıktı: 'Koronavirüsten ölmüş olabilir'

İstanbul'da, bir çocuk annesi 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın , Beylikdüzü'nde güzellik merkezinde dolgu yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, şüpheli ve avukatının ifadeleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, tutuklu Dr. Öner Özsoyeri'nin Kübra Boyraz'a dolgu yaptığını ileri sürdüğü diğer tutuklu estetik merkezi yetkilisi Erdal Doğru, "Savcılık aşamasında vermiş olduğum ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben maktüle herhangi bir tıbbi işlem yapmadım, ben hiçbir şekilde cerrahi müdahalede yapmamaktayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuklama talebinin reddine karar verilsin" dedi.

'Yanlış tedavi neticesinde de ölmüş olma durumu gündeme gelebilir'

Erdal Doğru'nun avukatının ise müvekkilinin emniyete giderek teslim olduğunu, kaçma girişimi olmadığını belirterek şunları söylediği öğrenildi:

"Maktül şahsın daha öncesinde entübe olmasından dolayı koronavirüs sebebiyle ölmüş olma ihtimali mevcuttur. Ayrıca maktülün tedavi amacıyla götürülmüş olduğu hastanede, yapılan muayene ve yanlış tedavi neticesinde de ölmüş olma durumu gündeme gelebilir. Bu hususlar henüz tespit edilememiştir. Müvekkilimin suçlanmasını gerektirir herhangi bir illiyet bağı bulunmamaktadır."

Öte yandan, Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararında, İlçe Sağlık Müdürlüğünden gönderilen yazıda güzellik merkezinin çalışma kaydı olmadığını bildirildi. Kararda Erdal Doğru'nun "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi oluşturacak somut deliller olduğuna yer verildi.

Ne olmuştu?

Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden Kübra Boyraz Solmazgil, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü.

Fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu. Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan 5 kişiden biri olan Erdal Doğru savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanıp cezaevine gönderildi. Daha sonra Dr. Öner Özsoyeri de tutuklandı.