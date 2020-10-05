NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan çeşitli konuları görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Stoltenberg, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek, akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.