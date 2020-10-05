Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası İslam karşıtlığını körükleyen bir ifade

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İslam krizde' iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar bir ifade olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam ile ilgili sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.

Fransa CB Macron’un “İslam krizde” iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa’nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 5, 2020

​İslamcı radikalizmle mücadeleye dair ulusa sesleniş yapan Macron, İslam'ın 'pozisyonundaki aşırı katılık ve sertlik nedeniyle bugün bir kriz içinde olduğunu' söylemişti.