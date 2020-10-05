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    Kadıköy - denetim - polis müdahalesi

    Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı için istenen ceza belli oldu

    © DHA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan ve gözaltına alınan Rana Batı hakkında 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Polisler hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

    İstanbul Kadıköy'de 19 Ağustos 2020'de maske takmadığı için polislerle tartışan ve gözaltına alınan Rana Batı ile arkadaşı Zeynep K. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Soruşturma sonucu Rana Batı ve Zeynep K. hakkında düzenlenen iddianamede, iki polis memuru müşteki olarak yer aldı. Müşteki polislerin olay günü olay yerinde maske denetimi için bulundukları bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüpheli Rana Batı'nın kurallara uygun maske takmadığı için polisler tarafından uyarıldı" denildi.

    'Polislere küfür ve hakaret etti' iddiası

    Maskesini takan Rana Batı'nın olay yerinden uzaklaşırken polislere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği savunulan iddianamede, bunun üzerine müşteki polis memuru B.S.'nin neden küfrettiğini sorduğu, şüphelinin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı, polis memurlarının şüpheliler Rana Batı ve Zeynep K.'nın yanına gittikleri, şikayetçi olacaklarını söyleyerek karakola davet ettikleri iddia edildi.

    Bunun üzerine Zeynep K.'nın da polislere yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu belirtilen iddianamede, "Ardından müşteki polis memuru B.S., şüpheli Rana Batı'yı etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu" kaydedildi.

    Şüphelilerin isnat edilen suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinde Rana Batı'nın müştekilere orta parmak işareti yaptığı, tekme atarak ve elini savurarak yaraladığı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekileri basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

    9 yıldan 4 aya kadar hapis cezası istemi

    İddianamede Rana Batı'nın, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar, Zeynep K.'nın da "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

    İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

    Polisler hakkında takipsizlik kararı

    Aynı olaya ilişkin polisler hakkında, "Görevi kötüye kullanma", "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

    Yaşanan olay sırasında polislerin Rana Batı'ya yönelik müdahalenin yasal sınırlar içinde kaldığı, Rana Batı'nın ise polise görevini yaptırmamak için tekme attığı, ellerini polise doğru savurduğu belirtilen takipsizlik kararında, "Polis memuru B.S.'de devam eden saldırıyı sonlandırmak amacıyla Rana Batı'yı zor kullanarak müdahalede bulunduğunun görüldüğü" kaydedildi.

    Kararda, "Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, olay yerinde maske denetimiyle görevli polis memurları müşteki Rana Batı'ya maske hususuyla ilgili yasal uyarılarda bulundukları, Rana Batı'nın hakaret etmesi üzerine polisler onu karakola davet ettiler. Rana Batı'nın gelmek istememesi nedeniyle polis memurlarına şiddet içerikli davranışlarda bulunduğu, bunun üzerine polis memurlarının da yasal sınırlar içerisinde zor kullanarak müdahale ettikleri, polis memurlarının; görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini düşünerek müdahalede bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kaldığı, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı" savunuldu.

    Etiketler:
    Maske, Koronavirüs, Polis, Kadıköy, Rana Batı
    Topluluk kurallarıTartışma
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