Koronavirüs aşı denemeleri Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı

Çin menşeli koronavirüs aşısının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitesinde başlayan denemelerine Ankara Şehir Hastanesi de eklendi.

Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti.

Şu anda sadece tedbirlerle yayılımının önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, "Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık" şeklinde konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de Kovid-19’a karşı üretilmiş inaktif Sars-Cov2 aşısının hastanedeki ilk uygulamasının gerçekleştirildiğini belirterek, yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkânı olacağını umduklarını söyledi.

Güner, aşının Çin’de 100 bin, Brezilya’da 7 bin, Endonezya’da ise bin 500 doz yapıldığını belirtti.

Aşı deneme uygulamaları Türkiye'de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının ülkemizde 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor. 2. faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3. fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.