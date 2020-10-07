Kayıt
12:37 08 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Netflix

    8 ülkede araştırdılar: Netflix Türkiye'ye bakışı nasıl değiştiriyor?

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103801/27/1038012717_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_f9e0aa6cc3d2aebdada0accea90c11e7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010071042991510-8-ulkede-arastirdilar-netflix-turkiyeye-bakisi-nasil-degistiriyor/

    Nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre bulundukları ülkelerde Netflix’teki Türk yapımlarını izleyenlerin, Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başlıyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı Türkiye’den arkadaşlar edinmek istiyor.

    ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ortaya koydu. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının ikinci aşama sonuçları bugün açıklandı.

    Araştırma kapsamında nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan’daki katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Netflix üzerinden yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken, ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı.

    Türkiye'den arkadaş edinmek istiyorlar

    Elde edilen sonuçlara göre, ilk grupta yer alan ve Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43’ü “Türk insanıyla tanışmak, Türkiye’den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim” diyor. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında Türkiye’den arkadaş edinmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28.

    Türk kültürünü ve tarihini araştırıyorlar

    Araştırma, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk tarihine ve sanatına duyduğu ilginin de ciddi ölçüde arttığını gösteriyor. İlk gruptaki katılımcıların yüzde 55’i “Türk kültürü, sanatı ve tarihi hakkında araştırma yapmak ve daha çok şey öğrenmek istiyorum,” derken, yerli yapımları izlemeyenler arasında bu oran yüzde 40’ın altında.

    Yerli üretim ürünlere yöneliyorlar

    Diğer yandan araştırma, dizi ve filmlerin yarattığı pozitif etkinin, bu yapımları takip eden farklı ülkelerdeki kişilerin satın alma tercihleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Buna göre Türk yapımlarını izlemeyen kişiler arasında Türkiye’de üretilen ürünleri satın alma isteği yüzde 31 civarındayken, izleyenler arasında bu oran yüzde 49’a çıkıyor. Başka bir deyişle yerli yapımları izleyenler arasında yaklaşık olarak her iki kişiden biri Türkiye’ye özgü ürünleri satın almayı tercih ederken izlemeyenler arasında oran üçte birin altında.

    Turistik ilgi arttı

    Aynı araştırmanın geçen ay açıklanan ilk aşama sonuçları ise normal koşullarda bulundukları ülkede Türk yapımlarını izlemeyen kişilerin Netflix sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını ortaya koymuştu. Araştırmada ayrıca Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye turist olarak gelme ihtimalinin izlemeyenlerin iki katından daha fazla olduğunu da çıkan sonuçlar arasında yer alıyordu.

    'Made in Turkey' koleksiyonu oluşturuldu

    Netflix, geçtiğimiz Şubat ayında üyelerinin Türkiye’de üretilen yapımlara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak bir adım atarak ‘Made in Turkey’ içerik koleksiyonunu hizmete sunmuştu.

    Çok fazla lisanslı yapım bulunuyo

    Netflix’in içerik kütüphanesinde, yabancı yapımların yanı sıra çok sayıda Türkçe içerik yer alıyor. Bu yapımlar arasında Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101, Rise of Empires: Ottoman, Yarına Tek Bilet ve Exatlon Türkiye gibi çeşitli formatlardaki Netflix orijinal yapımlarına ek olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı, Ezel, Leyla ile Mecnun, 7. Koğuştaki Mucize, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi sayısız lisanslı yapım da bulunuyor.

    Etiketler:
    inceleme, Araştırma, açıklama, Netflix Türkiye, Netflix
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    72 yıldır killi toprakla uğraşan 80 yaşındaki Şeyhmus Kaynaka
    72 yıldır killi toprağa şekil veriyor: Ustam göç etti, meslek elimde kaldı
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet