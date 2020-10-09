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    Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı.

    Çin’den getirilen koronavirüs aşısı İstanbul’da ilk gönüllüye yapıldı

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    Türkiye
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    Korona virüse karşı Çin’de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) tarafından onaylanarak ülkemizde Faz 3 klinik çalışmalarına başlanan aşı araştırması, uygulanmaya başlandı. Klinik çalışmanın ilk gönüllüsü Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün oldu.

    Koronavirüse karşı Çin’de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Ensitüleri Başkanlığı(TUSEB) tarafından onaylanarak ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan aşı araştırması, İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

    Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köse’nin yürüttüğü klinik çalışmaların ilk gönüllüsü Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün oldu. Faz 3 çalışmaları tamamlanan Verosel aşısı uygulanan Dr. Gün ‘Umarım antikor kazanıp kendimi ve çevremi korurum’ dedi.

    Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köse, ilk gönüllünün olması bizim için mutluluk verici bir durum olduğunu ifade ederek, “Aşılama enfeksiyon hastalığından korunmada en önemli yollardan biridir. Neredeyse 1 sene olacak Kovid-19 hastalığıyla uğraşmaktayız ve geldiğimiz noktada hiçbir şekilde yol kat edemediğimizi vaka sayılarındaki azalmamalarla görüyoruz. O zaman koruyucu önlemler tek başına yeterli olmuyor aşı insanlığın beklediği büyük bir umut bizde çok umutluyuz. Faz 3 çalışmalarına kadar gelindi birçok aşıda bu aşılardan birisi de Verosel aşısı bugün itibariyle de bizde ilk gönüllümüzü aldık. Gönüllü olan kişiye hemen aşı yapılmaz önce formu imzalaması gerekiyor. Daha sonra hastanın tıbbi öyküsünü alıp bir sakınca olmaması şart. Fizik muayenesinde herhangi bir patalojik bulgu bulmadık. Gönüllümüzde herhangi bir Kovid-19 bulgusunun olmadığını tespit ettik” dedi.

    'Umarım antikor kazanırım'

    İlk gönüllü olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün ise heyecanlı olduğunu belirterek, “Tüm sağlık çalışanları ön cephede bir şekilde çalışıyorlar hocamızın dediği gibi çok fazla yol kat edemedik. Maalesef şu dönemde hasta sayılarımız daha da artmakta. Her gün yeni vak'alar geliyor. Bir korunmamız lazım. İki hastalığı taşımayarak çevremizdekileri korumamız lazım. Aşı bunların en önünde gelen koruyucu yöntemlerden bir tanesi. Faz 3 çalışmalarına gelen çok nadir aşılar var, bunlardan bir tanesi Verosel. Hocam bundan bahsedince seve seve katıldım. Çünkü aşının faz 1 ve faz 2 incelediğimde ufak etkileri vardı hafif ateş halsizlik gibisinden, umarım antikor oluşturup kendimi ve çevremi korurum” diye konuştu.

    Etiketler:
    Gönüllü, Aşı, Kovid-19, Koronavirüs, Çin
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