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    'Bahçeli’nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptı'

    © AA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010131043020924-bahcelinin-adini-kullanarak-dolandiricilik-yapti/

    Hakkında verilen iki ayrı davadaki mahkumiyet kararları nedeniyle 21 Mayıs 2019’da MHP üyeliğinden atılan Hacı Cesur'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti üyelerinin adını kullanarak, milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edildi.

    İstanbul’da, MHP lideri Devlet Bahçeli ve partinin üst düzey yöneticilerinin ismini kullanarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen Hacı Cesur adlı kişi hakkında onlarca kişinin şikayet başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

    Milliyet’ten Paşa Alyurt’un haberine göre hakkında kaçakçılık ve dolandırıcılık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Cesur’un mağdurlarca MHP Genel Merkezi’ne de şikayet edildiği, partinin şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

    Mağdurlardan E.K., İstanbul Anadolu Adliyesi Müracaat ve Suçüstü Bürosu’nda verdiği ifadesinde, “Kendisini MHP teşkilatı içerisinde sözü geçen birisi olarak tanıttı. Bende kendisine itimat ettim. Siyasi isimler kullanarak güvenimi kazandı” dedi.

    ‘Bahçeli’yi tanıdığını, beni cezaevinden çıkaracağını söyledi’

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Volkan Bayraktar
    'Sarıgül'ün adını kullanarak dolandırıcılık yaptı'
    Diğer mağdur N.B. ise, “Devlet Bahçeli’yi tanıdığını söyleyerek beni cezaevinden çıkaracağını söyledi. Aynı mahalleden tanıdıklarımı da benzer yöntemlerle dolandırmış. Onlar da şikayetçi olacaklar. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Üyelikten atılmıştı

    Hakkında verilen iki ayrı davadaki mahkumiyet kararları nedeniyle 21 Mayıs 2019’da MHP üyeliğinden atılmış olmasına karşın Bahçeli ve parti yöneticileriyle yakın ilişkisi olduğunu söyleyen Cesur’un, kimi mağdurları kendisine ait olmayan arsayı satarak, kimini borç para alarak, bazılarını da şirket kuracağını söyleyerek dolandırdığı anlaşıldı.

    Sahte belge düzenledi

    Cesur’un son olarak N.D. isimli bir kadını sahte belgelerle kandırdığı, arsa satacağını söyleyerek 1 milyon 129 TL’lik vurgun yaptığı belirtildi. Şüphelinin Milli Emlak adına sahte belge düzenleyerek aynı arsayı başka kişilere sattığı iddia ediliyor.

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    Etiketler:
    Adliye, İstanbul, Şikayet, Hacı Cesur, Devlet Bahçeli, MHP
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