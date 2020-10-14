Sayıştay'ın üniversiteler raporu: İki üniversitede 844 eser kayıp, Türk bayraklı halıyı böcekler yedi

Sayıştay'ın üniversiteler ilgili denetim raporlarında, Ankara Üniversitesi’nde 440 yazma eserin kayıp olduğu, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’nde ise 404 eserin bulunamadığı açıklandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde de sanatsal değeri yüksek olan Atatürk tablosu bir odada ambalajsız şekilde saklandı. 6 metrekare boyutundaki dokuma halı yün Türk Bayrağının da böcekler nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 1897'de yapılan Hükümet Konağı,1938'de tamamlanan Sümerbank binası ve Başbakanlık Makamı olarak kullanılan içinde Atatürk'ün çalışma odasının da bulunduğu Ankara Valiliği'nin eski binası Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi‘ne devredildi. Taşınma sırasında tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan 210 adet tablo envantere alınmadı.

Aynı şekilde binalardaki çalışma masası, etajer, soyunma dolabı, ahşap ayaklı konsol ve ayna, 2 mermer konsol ve ayna, 10 avize ve 4 kaideli mermer Atatürk büstünün envanter kaydı da bulunmuyor. Eski Valilik Binasındaki Atatürk Müzesi’nde; Kurtuluş Savaşı anısı tarihi ve sanat eserlerinin de kaydı bulunamadı. Sümerbank binasında ise ünlü Türk ve yabancı ressamlara ait 210 adet tarihi tablonun değer tespiti yapılamadığı için 4 yıldır kayıtlara alınmadı.

Raporda ‘'Tablolardan sanatsal değeri yüksek olanlar diye ayrılanların üst yönetim katındaki dinlenme odasının içinde; bazılarının çok küçük bölümde tek tek ve ambalajlanmadan ve tavana kadar üst üste yığılarak özensizce istiflendiği görülmüştür'' denildi. Bazı tabloların ise ambalajsız biçimde ıslak zeminde tutuldukları, Atatürk'e ait en büyük tablonun da ambalajlanmadan muhafaza edildiği belirlendi.

Tablolar, madeni eşyalar, plaket ve madalyalar ile sanat ve tarihi değeri olan taşınırlar ise iki depoda bulunuyor. Bu tabloların da boya ve derilerinin kuruduğu, objelerin karton kutular içine veya açıkta sarılmadan konulduğu, tarihi porselenlerin bazılarının kırıldığı, 6 metrekare boyutundaki dokuma halı yün Türk Bayrağının da böcekler nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

Sayıştay denetçileri Osmanlıca mühürlerin, kitap ve katalogların açıkta olduğunu, Üniversitede mevcut bir müze varken bir müze daha donatacak kadar korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı ile tarihi ve güzel sanat eserinin bakımsızlıktan olumsuz etkilendiğini belirledi.