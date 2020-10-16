Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığı'na Hasan Yılmaz atandı.
Sağlık Bakanlığı 'Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu' Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliği'ne Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.
Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Arif Çetin atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığı'na vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.
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