Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yok

'Ben yargıyım hesap vermem' anlayışının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" dedi.
'Ben yargıyım hesap vermem' anlayışının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor.
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