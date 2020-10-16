'Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinde füze fırlatıldı'

İlkin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test edeceği haberini geçen Reuters haber ajansı, ardından S-400 testinin beklendiği bölgede füze fırlatıldığını, Sinop'ta çekilen videonun elinde olduğunu duyurdu.

Türkiye-ABD ilişkilerinde ve NTO ittifakı içinde yeni kriz malzemesi olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Karadeniz bölgesinde denendiği duyuruldu.

Reuters "Cuma günü Türkiye'nin Karadeniz kıyısında TSK'nin S-400 denemesi yapması beklenen bölgede gökyüzüne bir füze fırlatıldı" haberini geçti.

Füze fırlatılmasının Sinop kentinde çekilen videosunun elinde olduğunu belirten Reuters, videoda göğe doğru yükselen ince bir duman sütununun görüldüğünü kaydetti.

Haberde Türkiye'nin son günlerde atış denemeleri için kıyı bölgesindeki kara suları ve hava sahasıyla ilgili kısıtlamalara dair uyarılar yayımladığı hatırlatıldı.