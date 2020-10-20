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    'Şehir hastanelerinde yatak başı maliyet 24 milyon lirayı bulacak'

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    CHP Milletvekili Fikret Şahin’in yaptığı hesaba göre, kamu özel işbirliği modelli şehir hastanelerinde yatak başı maliyet 24 milyon lirayı bulacak. Devlet kendi yaptığı şehir hastanesinde aynı yatağı 980 bin liraya mal ediyor.

    CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin'in yaptığı hesaba göre, biri kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle özel sektör tarafından yapılıp işletilen diğeri doğrudan devletin kendi yapıp işleteceği iki 'şehir hastanesi' arasında 25 kata varan yatak başı maliyet farkı oluştu.

    Dr. Şahin'in yaptığı hesaba göre, KÖİ modeliyle inşa edilip müteahhit firmalar tarafından işletilen 20 şehir hastanesi için 25 yıl boyunca kira ve hizmet bedeli adı altında yapılacak ödemenin tutarı 752 milyar 794 milyon lirayı bulacak.

    Tamamı hizmete girdiğinde toplam 31 bin 315 yatak kapasitesine ulaşacak olan KÖİ modelli şehir hastanelerinde 'yatak başı maliyet' 24 milyon 39 bin lira gibi bir seviyeye çıkacak.

    Devlet eliyle 980 bin lira

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, devlet modelli bu hastaneler için de bir hesap yapan Dr. Fikret Şahin, 10 şehir hastanesinin toplamda 10 milyar 95 milyon lira harcanarak hizmete açılacağını belirledi. Şahin'in hesabına göre, toplam 10 bin 300 yatak kapasiteli bu hastanelerde “yatak başı maliyet” ise sadece 980 bin lira olacak. Dr. Şahin, bu hesapla KÖİ modelli şehir hastanelerinin devletin kendi yapacağı şehir hastanelerine göre 25 kata yakın yatak başı maliyet oluşturduğunu söyledi.

    Dr. Fikret Şahin, yaptığı “yatak başı maliyet” hesabını şu şekilde açıkladı:

    “Sağlık Bakanlığı 2020 yılı bütçesinde, KÖİ modeliyle yapılan 20 şehir hastanesinin tamamen hizmete gireceği 2022 yılı için ayrılan kira ve hizmet bedeli 21 milyar 910 milyon TL'ydi. 2020 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri döneminde dolar kuru 5.77 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu miktar 3 milyar 797 milyon 237 bin dolara karşılık geliyor. Şehir hastaneleri sözleşmelerine göre kira ödemeleri döviz üzerinden yapılmaktadır.

    Sağlık Bakanlığı, 2022 yılı tahmini bütçesine göre KÖİ modeliyle yapılan 20 şehir hastanesinin kira ve hizmet bedeli için 25 yıl boyunca en az 94 milyar 930 milyon dolar ödeyecektir. Bu da bugünlerdeki yaklaşık kurla 752 milyar 794 milyon TL oluyor. 31 bin 315 yatak kapasitesi dikkate alındığında yatak başı maliyet 24 milyon 39 bin lirayı buluyor.

    Oysa 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programındaki resmi veriler 10 bin 300 yataklı 10 şehir hastanesinin 10 milyar 95 milyon TL'ye yapılacağını, yatak başı maliyetin 980 bin lirada kalacağını gösteriyor.”

    'Bugüne kadar yapılanlar acilen kamulaştırılmalı'

    Dr. Fikret Şahin, en az 25 kat daha maliyetli olan KÖİ modelinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, “KÖİ modeliyle yapımı devam eden şehir hastaneleri de genel bütçeye aktarılmalı. Bugüne kadar yapılan şehir hastanelerinde gerçekleştirilen tüm kamu zararları şirketlerden talep edilmeli ve bu hastaneler mali yıkıma dönüşmeden acilen kamulaştırılmalıdır” dedi.

    Etiketler:
    Fikret Şahin, CHP, yatak, açıklama, Maliyet, Şehir hastanesi
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