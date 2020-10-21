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    Ahmet Hakan programın perde arkasını anlattı: 'Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?'

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010211043066493-ahmet-hakan-programin-perde-arkasini-anlatti-umit-ozdag-bombasi-nasil-patladi/

    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın konuk olduğu programın perde arkasında yaşananları anlattı. Hakan, bu yazısı için 'Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?' başlığını kullandı.

    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım. Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine 'Devlet elindeki her bilgiyi vermez' dedim" iddiasını ileri sürdüğü programın perde arkasında yaşananları anlattı.

    Bu yazısı için 'Ümit Özdağ bombası nasıl patladı?' başlığını kullanan Hakan, şunları kaydetti:

    "Ümit Özdağ programa nasıl çıktı, ortalığı sarsan konuşmasını nasıl yaptı? Program öncesi ve sonrası Tarafsız Bölge stüdyosunda neler yaşandı? Perde arkasını anlatıyorum...

    - Özdağ aradı: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. ’Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam’ diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: ’Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.’ Hiç düşünmeden cevap verdim: ’Tabii ki.’

    - Uzun hazırlık: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: ’Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.’

    - Bomba patlayacak: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, ‘Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?’ diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. ‘Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?’ diye sordum. Güldü. ‘Hayır’ dedi. Ve ekledi: ’Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.’

    - Aydın değil Kavuncu: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.

    - Neden Kavuncu: Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’nun bir proje dahilinde partiye monte edildiğine ikna olmuş görünüyordu. Meral Akşener’in de Buğra Kavuncu’nun partiye monte edilmesine razı olduğunu düşünüyordu. Ve hepsinden önemlisi, zerre tereddüt etmeden Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna inanıyordu. Sohbetimizden çıkardığım sonuçlar bunlardı. Ama bunları, bu netlikte programda söyleyecek miydi?

    - Yayında ne yapacak: Genelde siyasetçiler, programlardan önce yaptığımız kısa sohbetlerde her şeyi açıkça konuşurlar. Sansüre gitmezler. Programdan önce herhangi biriyle ilgili ’FETÖ’cü’ falan derler ama program sırasında bundan kaçınırlar. İmalarla, göndermelerle yetinirler. En azından isim vermezler. Bu nedenle Ümit Özdağ’a sordum: ‘Buğra Kavuncu ile ilgili bu iddianızı programda bu netlikte ifade edecek misiniz?’ Cevap verdi: ’Bu netlikte söylemeyebilirim ama bakalım.’

    - Netin de neti: Program başladı. Ümit Özdağ, önce kendi açısından İYİ Parti’de yaşanan tartışmaları yorumladı. Koray Aydın faktöründen söz etti. Partide kendi açısından yanlış giden işlere vurgu yaptı. Kongrede isim çizilmesi olayını analiz etti. Ve tüm bunların ardından sıra geldi Buğra Kavuncu meselesine... Şaşırtıcı derecede açık ve net konuştu Ümit Özdağ. Resmen ve alenen FETÖ’cü dedi partisinin İstanbul il başkanına... İtiraf edeyim: Ben bu kadarını beklemiyordum.

    - Heyet de şaşırdı: Ümit Özdağ’la birlikte gelen birkaç partili vardı yanında. Program bittiğinde stüdyoya geldiler. Hepsi acayip şaşkındı. Şok olmuşlardı. ’Hoca ortalığı darmadağın etti’ dediler. Fark ettim ki... Onlar da beklemiyorlardı Ümit Özdağ’ın bu kadar net konuşacağını... Ümit Özdağ ise derdini anlatmış olmanın rahatlığı içindeydi ve gayet memnun görünüyordu."

    Etiketler:
    Meral Akşener, Tartışma, FETÖ, Buğra Kavuncu, Koray Aydın, İYİ Parti, Ümit Özdağ, Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi
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