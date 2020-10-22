'Seçim 2023'e kalmadan olacak' diyen Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam sayın Devlet Bahçeli. O nedenle Erdoğan'dan talep etmiyor, Bahçeli'den talep ediyor. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bolu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partililerle bir araya geldi. Kent merkezinde İsmet Paşa Caddesi ile Dörtdivan ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında bir araya geldi.

Belediye önünde bando takımıyla karşılanan Akşener, ziyarette yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'ndan seçilen belediye başkanlarından vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmelerini istediklerini, bu noktada kendilerini utandıran birinin çıkmadığını söyledi.

Uzun zamandır esnaf ziyareti yaptığını dile getiren Akşener, "Başladığım şehir Antalya'ydı. Pandemi geldi, ara verdik. Sonra baktım ki pandemi gitmiyor, devam ettik. Pandemide gittiğim ilk şehir Aksaray'dı. Gerçekten esnafın yangın yerine döndüğünü, mutfakların yangın ötesine geçtiğini, annelerin ağlayarak iki kızının ya da bir oğlunun üniversite mezunu olup, 1-2 yıldır evlerinde gece oturup babalarının yüzüne bakmamak için gündüz uyuduğunu anlatanlar oldu" diye konuştu.

'Bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam Sayın Devlet Bahçeli'

Akşener, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bıktık biz bunlardan. Olmayan şeylerin söylendiği, olmayan iftiraların yapıldığı, insanların gururuyla onuruyla oynandığı, her an bir iftirayla karşılaşabilir miyim korkusuyla yaşandığı bir ülkede hayat sürmez" dedi.

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam Sayın Devlet Bahçeli. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan'dan talep etmiyor, Sayın Bahçeli'den talep ediyor. Bu çok doğru strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum çünkü işin sahibiyle konuşuyor. Bizim ülkemizde iktidar mensupları en şiddetli şekilde 'seçim zamanında' diye bağırırsa bilin ki çok hızlı seçime gidilir. Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır."