MHP'den İYİ Parti'ye bozkurt işareti tepkisi

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Kayseri'ye giden İYİ Parti lideri Meral Akşener ve beraberindeki bir grup partili, Erciyes Tekir Yaylası'nda bulunan ve geçmişte MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in otağ olarak kullandığı yeri ziyaret etti.

Ziyarete tepki gösteren MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, "Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP’çilerin Kayseri’de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur. Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?” paylaşımını yaptı.

Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, Ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP’çilerin Kayseri’de Bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur! Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır! Açığa düştünüz, İYİ mi? pic.twitter.com/cWGemk9WmO — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) October 21, 2020

​MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yine sosyal medya hesabından, "Başbuğ Türkeş'in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan’ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes’in suyu serttir, mertlik ister" ifadelerini kullandı.

Başbuğ Türkeş’in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan’ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes’in suyu serttir, mertlik ister! pic.twitter.com/ZugfqNPQcv — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) October 21, 2020

​MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır” dedi.

Mehmet Aslan: Bozkurt Türklüğün sembolüdür

Fotoğraf karesindeki İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan ise eleştirilere, "Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Alıp satılamaz, ihaleye çıkılamaz. Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız” karşılığını verdi.