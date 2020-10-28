Kültür Bakanlığı bürokratı Serdar Çam’dan 'Charlie Hebdo'ya Fransızca küfürle tepki

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Charlie Hebdo dergisine Twitter'dan Fransızca küfür paylaşarak tepki gösterdi.

Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tepki çeken bir karikatürle kapağa taşımasının ardından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Charlie Hebdo dergisine Fransızca küfür ile tepki gösterdi.

Serdar Çam, Charlie Hebdo dergisini etiketleyerek ‘P.çsiniz o. çocuğusunuz’ yazan bir paylaşımda bulundu.

Charlie Hebdo:@Charlie_Hebdo_



Vous êtes des bâtards..

Vous êtes des fils des chiennes.. — Dr. Serdar Çam (@serdar_cam) October 27, 2020

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