Kayıt
14:53 29 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İmamoğlu 29 Ekim için yazdı: 100 yıllık bir yol haritası

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1310
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104184/49/1041844954_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_621facdaaba659af55ca2c482e855494.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010291043112729-imamoglu-29-ekim-icin-yazdi-100-yillik-bir-yol-haritasi/

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü için bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu, yazısında, "100 yıllık yaratıcı bir yol haritası planlamak… Bütüncül bir çalışma modeli, hedef odaklı kurallar manzumeleri ile çok çalışarak yeni bir ‘Aydınlanma Dönemi’ ruhu ile yola çıkmalıyız" ifadelerini kullandı

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir yazı kaleme alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, ülke içindeki sorunlardan dış politikadaki hamlelere kadar, farklı konulardaki düşüncelerini paylaştı.

    Karar gazetesinde yayımlanan yazıda, AK Parti iktidarın dış politikayı yürütme şekli için ‘kabadayılık’ göndermesi yapan İmamoğlu, “Atatürk’ün yaptığı gibi zeki diplomasi manevralarıyla hakkını kimselere yedirmeyen bir Türkiye inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu ayrıca, iktidarın ülke içindeki baskı politikalarına da değinerek, ‘gazetecileri cezaevine atılmayan, televizyonları bir talimatla kapatılmayan, düşünceyi suç saymayan, güçler ayrılığı olan, güçlü laiklik anlayışıyla coğrafyasını zenginleştiren, işçisini emeklisini memurunu azgın piyasaya kurban etmeyen’ bir Türkiye’nin kurulması gerektiğini ifade etti.

    Gençlerin yaşadığı sorunlardan da bahseden İBB Başkanı, “Gençlere kendilerini ve fikirlerini özgürce yaşayabilecekleri bir ülke vermeliyiz. Ara eleman değil ana eleman, taşeron değil dünyaya üretim yapan bir gençlik için” değerlendirmesinde bulundu.

    İmamoğlu’nun “2’nci Yüzyıl eşiğinde” başlıklı yazısı şu şekilde:

    "Bugün 97. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz kısa süre sonra ilk 100 yaşını devirecek. Cumhuriyet 2’nci Yüzyılına başlayacak. Artısıyla eksisiyle nasıl bir yüzyıl geçirdiğimiz mutlaka değerlendirilecek. Daha önemlisi ise ilk yüzyıldan alınan derslerle, 2’nci Yüzyılın tasarımı olacak. 2’nci yüzyıl kavramını kamuoyuna deklare eden ve beraberinde manifesto niteliğinde argümanlarını ‘2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ ile paylaşan ilk kişi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Kurultaydaki o konuşmayı dinlerken düşünmeye başladım. 2. Yüzyılın ilk taşlarını bugünden nasıl döşememiz gerekirdi? 2123’e giden yolda nasıl bir ülke, nasıl bir toplum olacağız?

    Yarını planlamak bugünden başlıyor

    O zaman bugüne bakarak başlayalım. Küresel salgın etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgının ömrünün ne kadar süreceğini şimdilik kestirebilen yok. Pek çok uzman, bu salgının yeni bir düzen değişikliğinin habercisi olduğu kanısında. Belki haksız da sayılmazlar. 23 yıl süren 1873 ekonomi krizinin 1. Dünya Savaşı’na yol açtığı belirtilir. Keza, 1929 Büyük Buhranı’nın da 2. Dünya savaşına...

    Peki bu salgın geçmişte yaşanan örneklerin benzeri sonuçlar doğurur mu?

    Doğurursa Türkiye’nin pozisyonu ne olacak?

    Ben açıkçası ister küresel ister yerel olsun tüm krizlerde, en şanslı ülke olarak Türkiye’yi görüyorum. Şanslıyız, çünkü ışığı 100 yıl sonra bile dünyamızı aydınlatmaya yeten bir rehberimiz var.

    O rehber: Mustafa Kemal Atatürk 

    İkinci yüzyıla doğru ana gayemiz o ışığı takip etmek olmalı. Ülke olarak tam bağımsızlığımızı tekrar hakim kılmak önemli. Tam bağımsızlık denildiğinde kimileri içine kapanık ve dünyayla sınırlı ilişki kuran bir ülke anlamı çıkarıyor. Oysa tam bağımsız Türkiye demek, sadece kendini aydınlatan değil ışığı dünyaya da iyi gelen bir Türkiye demek.

    Dünyanın ‘ iyi ki varsın’ dediği bir ülke olabilmek.  

    Sanayiden teknolojiye, tarımdan uzay çalışmalarına kadar dünyayla entegre bir millilikten, yoksulunu ezdirmeyen solidarist/ halkçı bir anlayışı yeniden hakim kılmaktan, sözde değil özde bir halk egemenliğinden bahsediyorum. Demokrasinin çok önemli şartı ama tek çıpası olmayan sandıktan bahsediyorum. Kurtuluş Savaşı’nda dahi karar alma merkezi olan TBMM’nin yani ulusun egemenliğinin yeniden tesisinden bahsediyorum.

    'Gurur duyacağımız bir Türkiye inşa etmeliyiz'

    2. Yüzyıla giderken, çok gurur duyacağımız bir Türkiye inşa etmeliyiz. Gazetecileri cezaevine atılmayan, televizyonları bir talimatla kapatılmayan, düşünceyi suç saymayan, güçler ayrılığı olan, güçlü laiklik anlayışıyla coğrafyasını zenginleştiren, işçisini emeklisini memurunu azgın piyasaya kurban etmeyen, günü birlik ve sürekli birbiriyle çelişen ‘kabadayı’ bir dış politika yerine Atatürk’ün yaptığı gibi zeki diplomasi manevralarıyla hakkını kimselere yedirmeyen bir Türkiye inşa etmeliyiz. Montrö Anlaşması’ndan, Hatay’ın anavatana katılma sürecine kadar önümüzde Atatürk’ten miras onlarca pratik var.

    Yeter ki görmek isteyelim

    © DHA
    Avrasya'nın anketine göre İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'ı geçiyor
    Tüm bu deneyimlerin bütününe bakıp yeni bir tarih yazmak adına çok önemli görevin düştüğü dönemin bireyleriyiz artık. Aydınlanma mücadelesi için kritik eşikler vardır bu topraklarda antik dönemden bugünlere. İşte o günler artık geldi. ‘2023-2123 dönemi’ diye yazmak dahi sorumluluklarımızın ağırlığını hissettiriyor. Sorumluluğumuz ağır çünkü gelecek kuşakların da hayatına imza atıyor olacağız. Eğer bugün iyi yetişmiş gençlerimizi sebebi malum gerekçelerle yurtdışına kaptırıyorsak işimiz zorlaşır. Biz üreten, geliştiren ve yeni nesil gelişmelere imza atan gençliğin önünü açacağız, açmalıyız. Unutmamak gerekir ki gençler özgürlüklerine ve haklarına düşkündür. Baskı ve yasaklardan hoşlanmazlar. Onları yaratıcı üretime teşvik etmek sadece modern-teknolojik binalar yaparak ya da iyi gelir sahibi olmalarını sağlamakla mümkün olmaz. Gençlere kendilerini ve fikirlerini özgürce yaşayabilecekleri bir ülke vermeliyiz. Ara eleman değil ana eleman, taşeron değil dünyaya üretim yapan bir gençlik için.

    100 yıllık yaratıcı bir yol haritası planlamak… Bütüncül bir çalışma modeli, hedef odaklı kurallar manzumeleri ile çok çalışarak yeni bir ‘Aydınlanma Dönemi’ ruhu ile yola çıkmalıyız. Buna Türkiye hazır, millet hazır. 2023-2123 döneminin kahramanı olmak uğruna kilitlenmiş 83 milyon halkımızla bunu başarabiliriz ve başarmalıyız. Başka seçeneğimiz yok.

    Hep birlikte başaracağız ve inanalım ki her şey çok güzel olacak."

    İlgili konular:

    Sözcü yazarı Doğru: İmamoğlu kazandı fakat yolsuzlukların üzerine gitmedi
    İmamoğlu: Ayasofya benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami
    Etiketler:
    Cumhuriyet, Ekrem İmamoğlu, Atatürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarım işçileri
    ‘Beyaz altın’ hasadındaki tarım işçileri: Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor
    Karikatür
    Trump: Rusya ve Çin askeri gücümüzü kıskanıyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet