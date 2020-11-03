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    Akar: Doğu Akdeniz'de hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

    Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

    Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

    Görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayan Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Akar, "Hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda elimizden gelen neyse bugüne kadar büyük fedakarlıklar göstererek yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan'dan da şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk ne diyorsa, anlaşmalar, bu konuda alınan uluslararası kararlar, deniz hukuku, hakkaniyet, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa bir an önce buna uymalarını bekliyoruz. Adaların silahsızlandırılması, adaların hava sahası, karasuları meselesi dahil. Bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

    'Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz'

    Türkiye'ye ait araştırma gemilerinin aklıselime sahip herkesin de bildiği gibi tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

    "Araştırma yapıyor. Onlara yönelik bir taciz düşünüldüğü için biz onları koruma ve refakat görevini yerine getiriyoruz. Bilimsel bir çalışma yapılıyor. Normalde sükunetle bu işin yapılması buna herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi lazım ama maalesef bu konuda müdahale ediliyor. Yanlı, taraflı, önyargılı yaklaşımlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Gerçekten barış istiyorlarsa objektif bir yaklaşımla iki tarafa eşit yaklaşımla bir yere varılabileceğini bilmeleri lazım. Bu konuda binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye'ye karşı ahkam kesmeye kalkmak, kurallar koymaya kalkmak hiçbir şekilde geçerli değildir. Bunlarla bir yerlere varılamaz. Bunun anlaşılması, bizim hakkımıza herkesin saygı göstermesi lazım. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak bir takım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız."

    Etiketler:
    Türk Silahlı Kuvvetleri, Alpaslan Kavaklıoğlu, Yaşar Güler, Türkiye, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı
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