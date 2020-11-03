Boşanma aşamasında olduğu eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşiyle birlikte kayınvalidesi ve baldızını öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Gültekin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Gülser Ç. ile tartışan Gültekin Ç. adlı vatandaş karısını, kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdü.

Zanlı, aynı silahı başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Duyulan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından ağır yaralanan Gültekin Ç. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı hakkında boşanma aşamasındaki eşinin 22 Haziran tarihinde Aile İçi Şiddet Bürosu'na müracaat etmesi üzerine 30 gün süreyle evden uzaklaştırma kararı alındığı, ancak çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe vermesi üzerine tedbirin 3 Temmuz tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.