İzmir'de arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kurum, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım" dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen depremin ardından enkazda kalanları arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Güllüoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz.

En kalbi şükranlarımızla.

Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/1JLbQQRec6 — Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) November 4, 2020

​Depremde 114 kişi hayatın kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmıştı. Ekipler, depremde yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışması yürütmüştü.

Bakan Kurum: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, riskli binalarda oturmayalım

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir" diyen Kurum, "17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım" ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını açıklayan Kurum, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz" diye konuştu.

Kurum, bugüne kadar yapılan taşınma ve kira yardımı toplamının ise 2 milyon 865 bin liraya ulaştığını açıkladı.