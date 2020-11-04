MSB: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait Su-25 uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir Su-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu" ifadelerine yer verildi.

Aliyev: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar, Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, Şəfibəyli, Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) November 4, 2020

​Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.