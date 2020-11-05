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    Uyuyan eşini ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren sanığa iyi hal indirimi

    © İHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011051043163641-uyuyan-esini-agzini-koli-bandiyla-bantlayarak-olduren-saniga-iyi-hal-indirimi/

    Eşini uyurken ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren Tuncay Tezcan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Tezcan'ın cezasında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti.

    İstanbul Fatih'te 24 Mayıs 2019 tarihinde, boşandıktan sonra barışıp birlikte yaşadığı eşi Ayşe Özlem Bağdemir’i uyurken ağzını bantlayarak öldüren sanık Tuncay Tezcan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

    İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Tezcan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mütalaada sanığın tahrik hükümlerinden faydalanmak için beyanda bulunduğu anlatıldı.

    Boşanmak isteyen eşini 'Barışalım' diye götürdü, başından vurarak öldürdü
    © DHA
    Boşanmak isteyen eşini 'Barışalım' diye götürdü, başından vurarak öldürdü
    Duruşmada önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladığını kaydeden cumhuriyet savcısı, sanık ile maktulün boşandığını, yapmış oldukları görüşmeler neticesinde birlikte yaşamaya devam ettiklerini, dosyaya yansıyan tanık beyanları doğrultusunda taraflar arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, olay tarihinde çıkan tartışma neticesinde sanığın maktulü öldürdüğünü belirtti.

    Sanığın tahrik hükümlerinden faydalanmak için birtakım iddialarda bulunduğunun anlatıldığı mütalaada, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda sanığın öncesinde maktule ailesinin evine dönmesi halinde kendisine zarar vereceğini söylediği, dolayısıyla sanığın beyanlarının tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik asılsız beyanlar olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

    15 yıl hapse mahkum edildi

    Mahkemeye sundukları yazılı savunmayı tekrar ettiğini belirten sanık avukatı, "Müvekkilimin olay tarihinde kullandığı ilaçların bilincini nasıl etkilediği konusunda bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz” dedi.

    © DHA
    Eski eşini sokak ortasında 9 kurşunla öldürdü: 'Ben vurmadım, kendisi öldü' dedi, iyi hal indirimi aldı
    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, "Sanığın tasarlayarak eşini kasten öldürdüğü dosya kapsamında sabittir. En üst hadden cezalandırılmasını isteriz” diye konuştu.

    Son sözü sorulan sanık Tuncay Tezcan, "Takdir yüce mahkemenindir” şeklinde konuştu.

    Sanık Tezcan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, suçun tahrik altında gerçekleştiğini kaydederek 18 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi.

    Sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi kabul eden mahkeme heyeti, 15 yıl hapse mahkum edilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Etiketler:
    kasten öldürme, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahrik, Cinayet, Mahkeme, İyi hal indirimi, Kadın cinayeti, Fatih, İstanbul
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