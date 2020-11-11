Üniversite öğrencisi Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü

Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. tarafından boğularak öldürüldü.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Recep Berkay H. tarafından boğularak öldürüldü.

Cinayetin ardından annesinin evine giden zanlı, kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi.

Annenin polisi araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.