Prof. Dr. Tükek: Aşı çalışmaları umut verici, çalışmalar bu tempoda giderse Kovid-19’un azaldığını görebiliriz

ABD İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tükek, “İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu. Çalışmalar bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Kovid-19’un azalacağını görebiliriz” dedi.

Kovid-19’a karşı aşı çalışmaları devam ederken, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’ten umut veren açıklamalar geldi. Alman firması Biontech ile Pfizer’ın ortak geliştirdiği 'BNT162ö' adlı aşının yanı sıra, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin aşılarının denek çalışmalarının yapıldığı İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki ilk sonuçların umut verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tükek, “Aşı çalışmalarımız sona erdi. İlk sonuçlar açıklandığı üzere oldukça olumlu. Çalışmalar bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bahar aylarında Kovid-19’un azalacağını görebiliriz. Ancak tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir. Çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız” dedi.

Mutasyon olmazsa

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Amerikan, Alman ve Çin aşılarının Ocak, Şubat döneminde Türkiye’ye de gelmiş olacağını dile getiren Prof. Dr. Tükek, “Yüzde 90 etkinlikli bir aşı toplumsal bağışıklanma anlamına gelir. Buradaki en büyük risk faktörü virüsün mutasyona uğraması. Mutasyon en korktuğumuz olasılık. Şayet Kovid-19 mutasyona uğramazsa bir kez aşı olanlar, ömür boyu virüsten korunmuş olacak. Şayet virüs influenza gibi her yıl farklılık gösterir yani mutasyona uğrarsa, yeni çalışma ve aşı takvimi gerekecektir” diye konuştu.

Aşı karşıtlarının sosyal medya üzerinden bir takım komplo teorilerini öne sürdüklerini de dile getiren Prof. Dr. Tükek ayrıca şunları söyledi:

“Kızamık, boğmaca ve çocukluk aşıları dahil bütün aşılardaki süreç Kovid-19 aşı sürecindeki gibi işledi. Faz 3 gönüllü insan denemeleri sayesinde aşının etkin olup, olmadığı anlaşılıyor. Alman aşısı için soğuk zincir konusu tartışılıyor. Türkiye’de eksi 70, 80 derecede Kovid-19 aşısı muhafaza edecek depolama alanlarımız mevcut. Yetersiz olan kurumlara da gereken soğutucular alınır. Yeter ki aşı çıksın ve Türkiye’ye gelsin.

'Toplu alanlarda yoğunluk azalmalı'

Türkiye’deki günlük yeni hasta sayısının yüzde 35’den fazlası İstanbul’da. Maalesef Kovid-19 hasta ve vaka sayılarında çok ciddi artış söz konusu. Nisan ayından çok daha kötü durumdayız. Sokağa çıkma yasağına karşıyım ancak kafe ve toplu alanlardaki yoğunluğun mutlaka azaltılması gerekiyor. Açıkçası şu aşamadan sonra kısıtlama yapılmadıktan sonra hasta sayısını geriye döndürme şansımız yok. Halen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan binlerce insan sokaklarda. Aylardır anlatmaktan, uyarmaktan dilimizde tüy bitti. İnsanlarımızda yeterli disiplin ve duyarlılığı göremedik. Test pozitiflik oranımız Haziran ve Temmuz’da yüzde 5’e gerilemişti. Ancak Ağustos ve Eylül döneminde önce yüzde 12 ardından yüzde 15 olan pozitiflik oranı, şuan için yüzde 45’e yaklaşmış durumda. Bu gidişat devam ederse boş yatak bulmakta sıkıntı yaşanır. Tek kurtuluş reçetesi aşı olacak. Aşıya erişene kadar tıpkı Nisan, Mayıs dönemindeki gibi çok disiplinli davranmalıyız. Eldeki ilaçlar, bir yere kadar koruyucu ve etki sağlayıcı özelliğe sahip. Şuan için en etkin tedavi yöntemi olarak kortizon öne çıkmış durumda. Elimizde kullandığımız ilaçlar var ancak hiçbiri ölümcül seyredecek vakaları ortadan kaldırmıyor. Genetik faktörler mortalitede önemli.”