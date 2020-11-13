Efecan Şenolsun'un cinsel saldırı davasında tanıklar dinlendi: 'Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum' dedi

Bir dönem internette yayınlanan 'Yaşamayanlar' dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Olayın yaşandığı anda alkollü olduğunu kabul eden Şenolsun, İşcan'ın sadece omzuna dokunduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanık Yeşim Girgin ifadesinde şöyle dedi: “Haziran 2018’de Oyuncular Sendikası’nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey’le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi.”

Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

İşcan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak aynı dizide rol aldığı Şenolsun'un dizinin 7 Haziran 2018 tarihinde Kadıköy'de yapılan çekimlerde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Şenolsun, konuyla ilgili yaptığı açıklamda "Asıl 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı" demişti. Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.