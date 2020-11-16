Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen koronavirüse yakalandı

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Türkmen, evde istirahat ettiğini belirtti.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."