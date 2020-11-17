Soyer'den koronavirüs salgını için önlem çağrısı: Altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşma ihtimali var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığına dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşma ihtimali var. Çok ciddi bir yayılma hızı ve hastamız var. Hastanelerde yığılma var. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı dördüncü birleşimi Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de virüsün ciddi bir tırmanış içerisinde olduğunu belirten Soyer, özellikle deprem sırasında yaşananlar nedeniyle önlemlere çok fazla dikkat edilemediğine değindi.

'Önümüzdeki günler çok kritik'

Soyer, "Bu süreç salgının yayılım hızını arttırdı. Aynı zamanda Türkiye genelinde de çok ciddi bir artış var. Önümüzdeki günler çok kritik” diye konuştu.

Okullarda ara tatilin başladığını anımsatan Soyer, "Tam da okulların tatile başladığı bir dönem. Ailelere rica ediyorum, bunu bir tatil olarak görmesinler ve zorunlu olmadıkça çocuklarını evden dışarı bırakmasınlar. Genel olarak da zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın ve gönüllü karantina uygulamalarını rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşma ihtimali var. Çok ciddi bir yayılma hızı ve hastamız var. Hastanelerde yığılma var. Kısacası İzmir’de özellikle önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetindeyiz. İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın" dedi.