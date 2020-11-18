Yerleşik nüfusu 967 bin olan ancak turizm sezonunda 3-4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Muğla'da vatandaşların çoğu pandeminin etkisiyle kışı da ilçede geçiriyor. Bu nedenle yerleşik nüfusa 1 milyon kişi daha eklenenince Muğla'da, turizmci belediye başkanları çareyi video klip ile ikametgah çağrısı yapmakta buldu.

Fethiye, Marmaris, Datça, Milas, Menteşe Belediye Başkanlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yayınladıkları video klip ile, yerleşik nüfusun dışında kış aylarını Muğla'da geçiren vatandaşlardan nüfus kayıtlarını Muğla'ya aldırmalarını istedi.

Gürün, “Sevgili hemşehrilerim. Muğla halkı olarak sizlerle birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız. Ailemize eklenen her bir vatandaşımızla sadece sayımız değil, fikirlerimiz, bakış açılarımız ve farklılıklarımız da zenginleşiyor. Eskiden yaz dönemlerinde artan geçici nüfusun yerini yerleşik nüfus alıyor. Yaşayan nüfusumuzun eğitimi, kültür, sağlık, altyapı gibi, merkezi ve yerel hizmetlerden daha üst seviyede yararlanabilmesi için lütfen nüfus kayıtlarınızı Muğla'ya aldırarak Muğla'da kalalım, Muğlalı olalım” dedi.

Muğla'da nüfus 2 milyona dayandı, turizmci başkanlar klipli ikamet çağrısı yaptı https://t.co/DQjCHXQQwV pic.twitter.com/xFlhLEG9C7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 18, 2020

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