MHP lideri Bahçeli: Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır

Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik kullandığı tehdit içerikli ifadelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medyadan tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Bahçeli paylaşımlarında "Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" ifadesini kullandı.

Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı’nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) November 18, 2020

​Bahçeli'nin konuya ilişkin diğer paylaşımları şu şekilde:

"Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır."

Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) November 18, 2020

​"Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir."

Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) November 18, 2020

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