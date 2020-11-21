Diyarbakır'da gözaltına alınan 24 avukattan 22'si serbest bırakıldı

Gözaltında tutulan 24 meslektaşımızdan 22'si ifadeleri alındıktan sonra saat 21:30'da serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan 2 meslektaşımızın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Destek ve dayanışma gösteren tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/K6qQs8XlIz