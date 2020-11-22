Ankara'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında IŞİD üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında IŞİD üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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