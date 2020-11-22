Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'dan korunmada 'En iyi tedbir evimizdir' uyarısı

Koronavirüs salgınından korunmada evde zaman geçirilmesinin en iyi tedbir olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19'dan korunmaya yönelik evde zaman geçirilmesinin önemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

En iyi tedbir evimizdir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020

​"En iyi tedbir evimizdir" mesajına yer veren Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, bir başka mesajında ise şunları söyledi:

"Bugün pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim."