Menemen Belediye Başkanı Aksoy tutuklandı

İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden, aralarında Başkan Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.
İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden, aralarında Başkan Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
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