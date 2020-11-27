Kayıt
10:32 27 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Vaka-hasta ayrımını aşı beklentisi kaldırdı'

    © Sputnik / Максим Богодвид
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 16
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/86/1042198677_0:315:3070:2042_1200x675_80_0_0_5126524b61fc51673a45e2dfeb097af4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011271043300551-vaka-hasta-ayrimini-asi-beklentisi-kaldirdi/

    Sağlık Bakanlığı’nın, açıkladığı günlük Kovid-19 istatistiklerinde değişikliğe giderek vaka sayısına asemptomatik veriyi de dahil etmesi tartışma yarattı. Daha önce 3-4 bin civarında açıklanan pozitif vaka sayısının 28 bini aşması, durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, revizyonun neden yapıldığına ilişkin de çeşitli iddialar ortaya atıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün düzenli olarak paylaştığı Kovid-19 salgınında Türkiye’deki durumu gösteren tablo 25 Kasım tarihi itibariyle güncellendi. Tabloda daha önceden yer verilmeyen vaka sayıları da paylaşıldı. Günlük 28 bin 351 olarak duyurulan pozitif vaka bir anda rakamın büyüklüğünü gözler önüne sererken, çeşitli iddialar ortaya atıldı.

    Dünya Gazetesi'nden Yasemin Salih'in haberine göre, Bu iddialardan önde geleni ise; ülkelerin vaka sayılarının dünya aşı tahsisinde önemli yer tutacağı şeklinde. Uzmanlar, Türkiye’nin vaka sayısını göstermesi ile riskli ülkeler arasına gireceğini ve böylece daha çok doz aşı alabileceğini savunuyorlar. Bakan Koca, 30 Eylül’deki basın toplantısında ilk kez “her pozitif vaka hasta değildir” demişti. Yaz aylarından bu yana birçok bilim insanı ve STK "vaka sayısı gerçekleri yansıtmıyor” diyordu.

    'DSÖ çağrıda bulundu'

    Sağlık kulislerinde; Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisinin, “Türkiye, Ağustos 2020 tarihinden itibaren test sayısını üçe katlayarak, asemptomatik kişileri de test etmeye başladı. Bu sağlık sisteminin daha fazla kişiye ulaşmasını sağladı. DSÖ, Türkiye ve üye ülkelerden Kovid-19 raporlamalarını, DSÖ yönergelerine uyumlu hale getirmesi yönünde çağrıda bulunuyor” ifadelerini içeren mesajın Sağlık Bakanlığı’nın veri paylaşımında politika değişimine gitmesinin arkasındaki neden olduğu iddia ediliyor. Öte yandan birçok bilim insanı da “Salgın değil, algı yönetimi halkın güvenini sarstı. Bakanlık güven tazelemek zorunda” dedi.

    Dr. Başer: Yeni verilerle yüksek doz hakkı doğar

    Medicana Hastanesi’nden Prof. Dr. Bengi Başer de Sağlık Bakanlığı’nın veri politikasındaki değişimi, ‘başından beri olmalıydı’ diye yorumladı.

    Başer, şu anda paylaşılan vaka sayılarının da en az iki ile çarpılması gerektiğini öne sürdü. Başer, “Sadece pozitifler var yeni tabloda, oysa tüm tedavi edilenleri ve klinik olarak tanı alanları da sayıya eklemek gerekiyor. Sayıların düşük gösterilmesi eksik önlemlere yol açtı. Dünya buna izin vermez, çünkü diğer ülkeler için de tehdit oluşur. Şimdi yeni vaka sayımızla DSÖ’den yüksek doz almaya hak kazanan ülkeler arasına gireceğiz” şeklinde konuştu.

    Prof. Akova: Her 100 kişiden 20'si öncelikli grupta

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, başından bu yana verilerin doğru açıklanması gerektiğini vurguladı.

    "Bilimsel araştırmalar gerçek verilerle yürütülür" diyen Akova, şunları söyledi: “Salgın tam olarak nereye gidiyor bunu bilmek gerek. Çünkü herkese yetecek kadar aşı yok. Bir öncelik listesi hazırlanmalı. Verilen bilgilere göre 10 milyon doz aşı gelecek. Bu, 5 milyon kişiyi aşılamak anlamına gelir. Gerçek veriler bilinmezse bu öncelik listesi doğru yapılamaz. Bulaştırmadan sorumlu kişileri tespit edip onları öncelik listesine almalıyız. Her 100 kişiden 20’si bu gruba giriyor. Henüz geç kalmadık.”

    İSTAHED: Mahallelerde test merkezi kurulmalı

    İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Tamur, şeffaf bir pandemi yönetiminden herkesin fayda sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu: “Düşünün ki Bilim Kurulu bile tüm yönlendirmeleri eski verilere göre yaptı. Haziranda en az 20 bin vaka olduğunu söyledik, sonra sayıyı 50 binlere çıkardık. Bunu muhalefet için yapmadık.”

    Gerçek verilere bakıldığında tedbirlerin yüzeysel kaldığını da söyleyen Tamur, “Mahallelerde test merkezleri kurulmalı. Ekonomik desteklemeler ışığında tam bir kapanma yapılırsa herkes onaylar” açıklamalarında bulundu.

    MENE: Klinik araştırmalarla verilerin ilgisi yok

    Türkiye'de klinik araştırmalar alanında pazar lideri olan Mene Research’ün Kurucusu Dr. Şule Mene, “Vaka sayıları düşük gösterildiği için aşıda klinik araştırmalar Türkiye’ye gelmiyor” eleştirilerinin yersiz olduğunu söyledi.

    Bir klinik araştırma için ülke tercihi yapılırken potansiyel hasta sayısı, regülasyon altyapısı gibi kriterlere dikkat edildiğini söyleyen Mene, “Türkiye’de hasta potansiyeli yüksek. Regülasyonlar konusunda da çok iyi bir altyapıya sahibiz" dedi. Sadece hasta sayısının açıklanmasını da doğru bulduğunu söyleyen Mene, “Bundan sonraki vaka sayıları da doğru olmayacak. Hızlı testler, kendini karantinaya alanlar tablolarda görülmeyecek. Kıymeti olan veri hasta ve yoğun bakımda yatan sayısı” dedi.

    Etiketler:
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), DSÖ, hasta sayısı, vaka sayısı, Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın finalistlerinden fotoğrafçı Dmitry Bogdanov'un çalışmasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da bulunan ve güzelliğiyle gözler kamaştıran Aziz Vasili Katedrali görüntülendi. 16.yüzyılda Korkunç İvan’ın, Kazan’ı fethetmesi zaferine yapılmış olan bu katedral, Rus Ortodoks mimarinin doruk noktası.
    2020 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet