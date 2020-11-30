Başhekim sahildeki görüntülere isyan etti: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum

Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen vatandaşların sahillere akın etmesine tepki gösteren Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, "Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, sahil kenarında yürüyüş yapan insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum" dedi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara tepki gösterdi.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların sahillere akın ettiğini belirten Türedi, yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

'Ne umuyorsunuz mucize mi?'

"Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, annesini, babasını düşünen varsa, azıcık insafı ve vicdanı olan varsa evinde kalır ve çok gerekli olmadıkça evinden çıkmaz. Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün insanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum. Servisler ve yoğun bakımlar dolu, ne umuyorsunuz mucize mi? Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır. Sağlıkçıya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın."