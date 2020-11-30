Narkotik köpeği Çayra emekli oldu: Sahilden fotoğrafları geldi

"Çayra" emekli oldu 🐶



Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz "Çayra", görevini genç köpek Tina'ya devretti.



Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz.🏖 pic.twitter.com/QNzunY3cMB