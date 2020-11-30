Narkotik köpeği Çayra emekli oldu: Sahilden fotoğrafları geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda Çayra’nın emeklilik günlerinin tadını sahilde çıkardığı görüldü.
EGM’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
- "Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz Çayra, görevini genç köpek Tina’ya devretti. Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz."
"Çayra" emekli oldu 🐶— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 30, 2020
Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz "Çayra", görevini genç köpek Tina'ya devretti.
Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz.🏖 pic.twitter.com/QNzunY3cMB
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