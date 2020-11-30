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    Gülistan Doku

    Gülistan Doku soruşturmasında Zaynal Abakarov’un polis babasına kamu davası açıldı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011301043317595-gulistan-doku-sorusturmasinda-zaynal-abakarovun-polis-babasina-kamu-davasi-acildi/

    Gülistan Doku'nun kaybolmasından sorumlu tutulan erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un polis olan üvey babası Engin Yücel hakkında kamu davası açıldı.

    Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

    Başsavcılık, Gülistan'ın kaybolmasında sorumlu olduğu iddia edilen Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un polis memuru olan üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açtı.

    Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, dosyaya giren bilirkişi raporlarından sonra şüpheli E.Y. hakkında müvekkil Gülistan Doku'nun bazı bilgilerini Twitter üzerinde paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın E.Y. hakkında kamu davası açmasıyla dosyada ilk defa olumlu bir gelişme yaşandığını söyledi.

    Şüpheli E.Y.'nin Gülistan Doku'nun intihara meyilli olduğuna ilişkin belgeleri paylaştığını aktaran Çimen, şöyle konuştu:

    "Müvekkil Gülistan Doku, 4 Ocak gecesi şüpheli aile tarafından alıkonulmuştu. 5 Ocak günü saat 16:40'tan sonra kendisinden haber alınamıyordu. Bu soruşturma dosyasında bazı gelişmeler olmuş ve bilirkişi raporu dosyamıza girmişti. Bu bilirkişi raporuyla Gülistan Doku'nun intihar etmediği tezi ortaya çıktı. Yine bu raporla 4 Ocak gece yaşanan alıkoyma olayının 5 Ocak gününde de devam ettiği ortaya çıkmıştı. Biz bu olay sonrasında baş şüphelinin babası E.Y. hakkında suç duyurusunda bulunduk. Mağdurumuzun alıkonulduğu aracın şüpheli E.Y.'ye ait olduğu ve alıkonulduğu evin de ona ait olduğunu söyleyerek onu da şüpheli olarak eklemiştik. Diğer yandan müvekkil Gülistan Doku'nun bazı bilgilerini Twitter üzerinden paylaştığı gerekçesiyle de hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu suç duyurumuz sonrasında ilk defa olumlu bir gelişme oldu dosyamızda. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişi hakkında kamu davası açtı ve kamu davasının gerekçesinde ise müvekkil Gülistan Doku'nun intihara meyilli olduğuna ilişkin belgeleri paylaştığı gerekçe gösterildi. Biz de en başından beri bunu söylüyorduk, baş şüphelinin babası şüpheli polis memurunun dosyaya sirayetinin olduğunu, dosyaya erişiminin olduğunu ve dosyayı yönlendirmeye çalıştığını belirtmiştik. Bu tezimiz başsavcılık tarafından da kabul edildi ve hakkında dava açıldı. Bu 333'üncü gündür ilk defa olumlu bir gelişme dosyamızda yaşandı."

    'Dosyaya erişimi olduğu için tutuklanması lazım'

    E.Y.'nin şüpheli olarak dosyaya eklendiğini anlatan Çimen, şüphelilerin Gülistan Doku'nun intihar ettiğine ilişkin bir algı çalışması yürüttüğünü ve şüpheli E.Y.'nin dosyaya erişiminin olduğuna dikkat çekerek, bu gerekçeyle tutuklanması gerektiğini söyledi. Çimen şunları aktardı:

    "E.Y. şüpheli olarak dosyaya eklenmişti şimdi ayrı bir dava da kendisi hakkında açılmış oldu. Dava 3 maddeden açıldı, Türk Ceza Kanunu'nun 135, 136 ve 137’nci maddelerinden açıldı. 137'nci madde yani kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmasıyla ilgilidir. Şüpheliler, Gülistan Doku'nun intihar ettiğine ilişkin bir algı çalışması yürüttüler. Bunu neden yaparlar?  Gülistan’ın intihar etmediğine yönelik resmi bilirkişi raporu da dosyaya girmişti. Raporda Gülistan ile ilgili tutulan tutanağın doğru olmadığını, o an suya düşen bir nesnenin olmadığı ortaya çıkmıştı. Yine kafeterya önündeki görüntülerde 8 dakika boyunca Gülistan'ın orada alıkonulduğu ortaya çıkmıştı. Bu aşamadan sonra şüphelilerin dosyaya erişiminin de söz konusu olduğu, başsavcılık tarafından kabul edildiği için artık başsavcılığın bunun gereğini yapması gerekir. Çünkü eğer dosyaya erişimi varsa bunların direkt tutuklanması lazım ki erişimleri olmasın. Sağlıklı ve etkili bir soruşturma yapılabilmesi için ceza muhakemesi tedbirlerinin bu dosyada şüpheliler aleyhine uygulanması gerekir. Etkin bir soruşturma yapılırsa Gülistan Doku'nun akıbeti ortaya çıkacaktır."

    Etiketler:
    Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Zaynal Abakarov, Dava, Gülistan Doku
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