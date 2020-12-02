Kayıt
15:49 02 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Nancy Pelosi

    Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Türkiye'de BioNTech-Pfizer aşısını saklayacak altyapı yok

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042429045_0:235:3182:2025_1200x675_80_0_0_55727356f2254671841d188031b1f0fd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012021043330843-turk-eczacilari-birligi-baskani-colak-turkiyede-biontech-pfizer-asisini-saklayacak-altyapi-yok/

    Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, eksi 70 derece saklanması gereken BioNTech-Pfizer aşısının Türkiye’de uygulanmasının mümkün görünmediğini söyledi. Çolak, “Eczanelerin bu aşıları saklamak için yeterli altyapısı yok” dedi.

    Kovid-19’u ortadan kaldırmak için birçok ülkede aynı anda yürütülen aşı çalışmalarında sona gelinirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili ilk anlaşmaların yapıldığını duyurdu.

    Türkiye’de faz3 çalışmalarına devam edilen Çin şirketi Sinovac’ın aşısından 50 milyon doz sipariş verildiğini ifade eden Koca, bu aşının tamamen ücretsiz uygulanacağını açıkladı. Söz konusu aşı aralık ayından başlayarak mart başına kadar 25 milyon 500 bin kişiye iki doz halinde yapılacak. İlk aşı 11 Aralık'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılacak.  

    Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüs aşısının dağıtımına ilişkin duruşlarının toplumun tüm kesimlerinin ücretsiz aşılanması yönünde olduğunu söyledi.  

    'Toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerekiyor'

    Koronavirüsün bir salgın hastalık olduğuna dikkat çekerek Türkiye’de aşı dağıtımının adaletli ve şeffaf bir şekilde yapılması gerektiği uyarısında bulunan Çolak şunları söyledi:

    “Bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırında ve asgari ücret karşılığında çalışıyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında kamunun koronavirüse yönelik geliştirilen aşıları ücretsiz bir şekilde vatandaşa sunma zorunluluğu bulunuyor. Salgınla etkin bir mücadele adına toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerekiyor. Devletin bu anlamda elini taşın altına koyması gerekir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde vatandaşa gelen kısıtlamalar karşılığında devletler ekonomik olarak vatandaşı destekliyor. Aşı da bu desteklemenin bir parçası olduğu için Türkiye’de hiçbir koronavirüs aşısı ücretli olmamalıdır.”

    Aşı fiyatları nasıl belirlenecek?

    Koronavirüse karşı ücretsiz yapılacağı açıklanan Çin aşısı haricindeki diğer aşıların Türkiye'de nasıl bir fiyatlandırma ile satılacağı henüz bilinmiyor. Aşının dağıtımı, satışı konusunda resmi kanallardan kendilerine henüz bilgilendirme yapılmadığını belirten Erdoğan Çolak, Türkiye ile ülkeler arasında yapılacak aşı anlaşmasının önemine dikkat çekti. Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Aşıların Türkiye fiyatlandırması, İlaç Fiyat Kararnamesi doğrultusunda belirlenir. Bu kararnameye göre ilaç fiyatlandırması yapılırken euro kurunun yıllık ortalamasının yüzde 60’ı alınır. Örneğin euro yıl boyunca hareketli bir seyir izledi, bunun yıllık ortalaması alınıyor. İlaçta en son karar, euro kuru olan 3.8155 TL ile çarpılarak ilacın fiyatı belirleniyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların Türkiye’ye nasıl bir anlaşma dahilinde geleceği belli olmadığı için Türkiye fiyatını tahmin etmek güç. Ama zaten önemli olan aşının fiyatı değil, aşının fiyat politikasından bağımsız bir şekilde teminidir.”  

    'BioNTech-Pfizer aşısı uygulanabilir görünmüyor'

    Fahrettin Koca
    © DHA
    Koca: Aralık ayında en az 10 milyon aşı temin etmiş olacağız
    Bakan Koca, bu ay içerisinde ruhsat alması beklenen Amerikan Pfizer ile Alman BioNTech aşısından ilk etapta 1 milyon, gelecek yıl içerisinde ise 25 milyon doz alınması yönünde görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Çolak, bu aşının Türkiye’ye getirilmesinde, en önemli sorunun depolama alanı olduğunu söyledi. BioNTech ile Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının sadece eksi 70 derecelik dolaplarda saklanabileceğine dikkat çeken Çolak, meydana gelecek sorunu şöyle açıkladı:  

    “Öncelikle Alman aşısının eksi 70 derecede saklanması gerektiği düşünüldüğünde bu aşılara özel bir depolama alanı gerekiyor. Birçok alanda böyle depoların olması lazım ki aşı geldiğinde korunup güvenli bir şekilde vatandaşa ulaştırılabilsin. Büyük depolama alanlarına ihtiyaç var ve sevkiyatlar sırasında nakliye araçlarının bu aşının korunmasına özel dizayn edilmesi gerekiyor. Bunun maliyeti de oldukça yüksek. Dolayısıyla eczacıların bu maliyeti karşılayabilmesi imkansız.” 

    Ankara Eczacılar Odası Başkanı: Vatandaş 'Grip aşısını alamadık, Kovid-19 aşısına nasıl ulaşacağız?' diye soruyor

    © DHA
    Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
    Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı ise Türkiye nüfusuna yetecek kadar aşının getirilmesi gerektiği görüşünde. Çin ile yapılan 50 milyon doz aşının 25 milyon kişiye uygulanabileceğini ifade eden Ercanlı, “Aşıların iki doz uygulanması nedeniyle Çin’den gelecek aşı 25 milyon kişiye uygulanabilecek. Diğer firmalar ile kaç doz anlaşma yapıldığı bir an önce açıklanmalı ve halkın kafasındaki soru işaretleri kaldırılmalı. Bugün Türkiye’de grip aşısının uygulanmasında dahi sorunlar yaşanıyor. Eczaneye gelen hastalar bize her gün biz daha grip aşısını alamadık, korona virüsü aşısına nasıl ulaşacağız” diye soruyor. Vatandaş şunu net olarak bilmeli: Korona virüsü aşısı Türkiye nüfusuna yeterli miktarda temin edilecek ve ücretsiz olacak” dedi. 

    Eczacıların tedarik zincirinin bir parçası olması gerektiğini belirten Ercanlı, “Aşıların eczanelere hızla dağıtılarak vatandaşlara ulaştırılması sağlanabilir. Grip aşısında olduğu gibi bir yöntem uygulanabilir. Bu şekilde hastanelerdeki yoğunluğu da azaltmış olursunuz. Ancak Alman aşısında olduğu gibi eksi 70 derece saklanması gereken özel aşıların özel sağlık merkezlerinde yapılması sağlanmalı” ifadelerine yer verdi.  

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Pfizer, BioNTech, Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği (TEB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren ABD'li fotoğrafçı Andrew Lee'nin Aile Portresi başlıklı çalışması
    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nda 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren kareler
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet