TSK’dan Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı birimlerine havan eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına'na eğitim verildi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına verilen 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi'nin görüntülerini yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi veriliyor" ifadelerine yer verildi.
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm’lik Havan Mürettebat Eğitimi veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/6Ew8J5Mswu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2020
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