Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara ATM uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada Sayın Bakanımız ve bakanlığımıza aitmiş gibi açıklamalar paylaşılmaktadır. Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığını, Elvan'ın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, sosyal medyada sahte hesaplar tarafından bazı görseller kullanılarak Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği pic.twitter.com/gDoNMnv9zj — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 4, 2020

​Söz konusu görsellerin tamamıyla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu vurgulanarak, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı kaydedildi.